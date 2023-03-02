МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Запад "хоронит" гуманитарную инициативу генсека ООН Антониу Геттереша, саботируя выполнение российской части "пакета", заявили в МИД РФ, комментируя стамбульские договоренности по продовольствию и удобрениям. Силуанов заявил, что доходы бюджета за январь — февраль превысили ожидания

"Вынуждены констатировать – предложенный Антониу Гутеррешем и подписанный в Стамбуле 22 июля 2022 года "пакет" договоренностей не работает. Главная проблема – саботаж западными странами выполнения Меморандума Россия-ООН. Очевидно, что американцам и европейцам нет дела ни до потребностей нуждающихся стран, ни до усилий ООН, которую они давно и упорно пытаются превратить в послушный инструмент обслуживания своих политических целей", — указывается в заявлении на сайте ведомства.

В сообщении отмечается, что "пора прекратить разыгрывать продовольственную карту".

"Львиная доля зерна из Украины идет по демпинговым ценам на фураж в Евросоюз, а не в беднейшие государства. Российскому же сельхозэкспорту чинятся откровенные препятствия, как бы ни убеждали всех в обратном европейцы и американцы, которым не привыкать говорить неправду. Запад без зазрения совести хоронит гуманитарный "пакет" генсекретаря ООН", — говорится в заявлении.

В сообщении на сайте ведомства отмечается, что по мере приближения окончания второго срока действия "черноморской инициативы" в СМИ "нарастают спекуляции". "С подачи Киева и Вашингтона активно раскручивается тезис о том, что инициативу нужно не только сохранить в имеющихся параметрах: три порта — Одесса, Черноморск, Южный на 120 дней с возможностью продления на аналогичный срок при отсутствии возражений сторон — России, Турции и Украины, но увеличить по времени и охвату — сразу на год с добавлением дополнительных портов", — отмечается в заявлении.

Ведомство подчеркивает, что на практике выполняется только одна часть "пакета" — по вывозу украинского продовольствия, при чем в "далеких от заявленных гуманитарных целей параметрах". "Речь, по сути, идет об обслуживании коммерческого зернового экспорта Украины. С 1 августа 2022 года было транспортировано свыше 23 миллиона тонн продукции (преимущественно (70%) кормовой кукурузы и фуражного зерна) в страны с высоким уровнем доходов (47%), прежде всего ЕС, и выше среднего (34%). Доля поставок в нуждающиеся страны неуклонно снижается и составляет уже 2,6 %", — написано в заявлении российского МИД. Внешнеполитическое ведомство указывает, что "без каких-либо угрызений совести замалчивается тот факт, что Киев продолжает по сугубо политическим причинам блокировать возобновление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса".

Министерство заявило, что прогресс в реализации меморандума Россия-ООН по нормализации сельхозэкспорта стремится к нулю. "Причина — упорное нежелание западников признавать вторую часть "пакета" А. Гутерреша и продолжение ими санкционных ограничений", — отметило ведомство.