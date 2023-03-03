МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Индекс деловой активности в сфере услуг США в феврале снизился до 54,5% с январских 55,2%, полагают опрошенные порталом DailyFX аналитики. WSJ: США наймут 25 прокуроров для отслеживания обхода санкций против России

Соответствующие данные американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) опубликует в пятницу, 3 марта, в 18.00 мск.

В 12.00 мск компания S&P Global опубликует окончательную оценку индекса деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг 20 стран еврозоны. Аналитики ожидают, что показатель в феврале вырос до 52,3 пункта с 50,3 пункта в январе, как и показала предварительная оценка.

В 21.00 мск американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 27 февраля их число сократилось на семь — до 600 агрегатов.