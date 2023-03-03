МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Активность в сфере услуг Японии в феврале росла самыми быстрыми темпами за восемь месяцев на фоне угасания последствий пандемии коронавируса. Индекс PMI в промышленности еврозоны снизился в феврале

Окончательный индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг Японии, рассчитываемый au Jibun Bank, в феврале с коррекцией на сезонные колебания вырос до 54,0 пунктов с 52,3 в январе.

Это выше предварительной оценки 53,6, а также значения 50, отделяющего зону роста активности от зоны ее снижения.

Подындексы производства и зарубежного спроса выросли шестой месяц подряд, а подындекс новых заказов показал самый значительный рост с мая 2022 года.

Подындекс ожиданий на год вперед поднялся до четырехмесячного максимума на фоне улучшения условий в экономике и угасания последствий пандемии COVID, что позволяет ожидать увеличения спроса на услуги туристической отрасли.

Подындекс занятости показал незначительный рост после снижения в предыдущем месяце. Компании нанимали работников, чтобы удовлетворить возросший спрос.

Составной PMI, объединяющий индексы производственного сектора и сферы услуг, в феврале вырос до 51,1 пункта с 50,7 в январе, оставаясь выше отметки 50 второй месяц подряд.