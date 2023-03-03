МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Активность в сфере услуг Китая в феврале выросла самыми быстрыми темпами за шесть месяцев. Отмена антиковидных ограничений оживила потребительский спрос, что способствовало росту занятости в секторе. Пушков указал на источник страха США перед Китаем

Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг Китая, рассчитываемый компанией Caixin Media Co. и S&P Global, в феврале составил 55,0 пунктов против 52,9 в январе. Рост активности наблюдался второй месяц подряд после того, как в декабре правительство Китая неожиданно отказалось от строгих карантинных мер по COVD. Отметка 50 отделяет рост активности от ее снижения.

Данные согласуются с официальным PMI Китая для непроизводственной сферы, опубликованными в среду.

Компании сферы услуг сообщили о самом сильном с апреля 2021 года росте новых заказов, причем новые экспортные заказы росли самыми быстрыми темпами за почти четыре года.

Улучшение условий на рынке также вызвало значительное увеличение занятости. Компании впервые за четыре месяца начали нанимать новых работников, а темп создания рабочих мест в феврале был самым высоким с ноября 2020 года, благодаря росту потребительских расходов и путешествий. США не смогут лишить Китай чипов, заявил Билл Гейтс

Уровень доверия компаний сферы услуг в феврале оставался высоким, хотя их оптимизм немного ослаб по сравнению январем, когда индикатор оптимизма достиг максимума почти за 12 лет.

"Экономика восстанавливается после COVID, и активность в сфере услуг подает признаки более сильного восстановления, чем активность в производственном секторе, — отмечает Ван Чжэ, старший экономист Caixin Insight Group. — В то же время последствия пандемии все еще носят обширный характер".

"В ближайшей перспективе следует направить соответствующую политику на повышение доходов домохозяйств и рыночных ожиданий", — говорит он.

Составной PMI Caixin/S&P, который включает как производственную деятельность, так и деятельность в сфере услуг, в феврале вырос до 54,2 пункта с 51,1 в январе, отметившись самым быстрым ростом с июня прошлого года.