МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в феврале повысился до 53,1 пункта с 48,7 пункта в январе, говорится в сообщении S&P Global. Индекс менеджеров по снабжению для сферы услуг Китая вырос в феврале

"Индекс деловой активности в сфере услуг с коррекцией на сезонные изменения S&P Global Russia составил 53,1 пункта в феврале, что значительно выше по сравнению с 48,7 в январе и свидетельствует о значительном росте в российском секторе услуг", — говорится в сообщении.

"Рост деловой активности был связан с повышением спроса со стороны клиентов, появлением новых клиентов и повышением интереса с их стороны в условиях снижения неопределенности. Рост деловой активности в сфере услуг произошел впервые с сентября 2022 года, при этом темпы роста были вторыми по скорости с июля 2021 года", — добавляется там.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.