Мишустин обсудил с премьером Таджикистана Расулзодой вопросы двустороннего сотрудничества
ДУШАНБЕ, 3 мар — ПРАЙМ. Глава правительства России Михаил Мишустин обсудил с премьером Таджикистана Кохиром Расулзодой актуальные вопросы двустороннего взаимодействия двух стран.
"Таджикистан является стратегическим партнёром России, союзником в центральной Азии… Во исполнение договоренностей, которые были достигнуты между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, правительства ведут активную работу по реализации всех экономических планов по развитию торгово-экономического сотрудничества", — заявил он в ходе российско-таджикистанских переговоров в узком составе.
Мишустин рассказал, что реализация подписанных по итогам российско-таджикистанских переговоров документов о сотрудничестве будет "уплотнять ткань нашей совместной работы".
В числе подготовленных к подписанию документов, Мишустин упомянул соглашения о сотрудничестве в налоговом и таможенном администрировании, в здравоохранении и других областях.
По его словам, в сейчас успешно развиваются культурные и гуманитарные связи стран.
Премьер отметил, что это его первый визит в Таджикистан в качестве председателя правительства и поблагодарил президента Эмомали Рахмона "за отличную организацию всех мероприятий".
"У нас большая повестка. Предлагаю обсудить актуальные вопросы взаимодействия", — сказал Мишустин.
Расулзода в свою очередь подчеркнул, что отношения стран отличаются высоким уровнем доверия и постоянной взаимной поддержкой, Россия остаётся одним из главных внешнеэкономических партнёров для республики. По его словам, визит премьера РФ в Душанбе является хорошей возможностью подробно обсудить развитие двусторонних связей.
"Очевидно, что у наших торгово-экономических отношений есть огромный потенциал, и мы готовы с вместе российскими коллегами тесно взаимодействовать", — сказал он.
Также он поздравил главу российского правительства с Днём рождения, пожелав доброго здоровья, счастья и успехов в его деятельности.
https://1prime.ru/state_regulation/20230303/839963882.html