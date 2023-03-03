ДУШАНБЕ, 3 мар — ПРАЙМ. Глава правительства России Михаил Мишустин обсудил с премьером Таджикистана Кохиром Расулзодой актуальные вопросы двустороннего взаимодействия двух стран. Российские инвестиции в Таджикистан можно нарастить, считает Мишустин

"Таджикистан является стратегическим партнёром России, союзником в центральной Азии… Во исполнение договоренностей, которые были достигнуты между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, правительства ведут активную работу по реализации всех экономических планов по развитию торгово-экономического сотрудничества", — заявил он в ходе российско-таджикистанских переговоров в узком составе.

Мишустин рассказал, что реализация подписанных по итогам российско-таджикистанских переговоров документов о сотрудничестве будет "уплотнять ткань нашей совместной работы".

В числе подготовленных к подписанию документов, Мишустин упомянул соглашения о сотрудничестве в налоговом и таможенном администрировании, в здравоохранении и других областях.

По его словам, в сейчас успешно развиваются культурные и гуманитарные связи стран.

Премьер отметил, что это его первый визит в Таджикистан в качестве председателя правительства и поблагодарил президента Эмомали Рахмона "за отличную организацию всех мероприятий".

"У нас большая повестка. Предлагаю обсудить актуальные вопросы взаимодействия", — сказал Мишустин.

Расулзода в свою очередь подчеркнул, что отношения стран отличаются высоким уровнем доверия и постоянной взаимной поддержкой, Россия остаётся одним из главных внешнеэкономических партнёров для республики. По его словам, визит премьера РФ в Душанбе является хорошей возможностью подробно обсудить развитие двусторонних связей.

"Очевидно, что у наших торгово-экономических отношений есть огромный потенциал, и мы готовы с вместе российскими коллегами тесно взаимодействовать", — сказал он.

Также он поздравил главу российского правительства с Днём рождения, пожелав доброго здоровья, счастья и успехов в его деятельности.