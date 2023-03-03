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2023
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Годовая инфляция в Турции снизилась в феврале
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. Годовая инфляция в Турции по итогам февраля достигла 55,18%, снизившись за месяц с 57,68%, сообщил Турецкий статистический институт (TÜİK). В свою очередь Независимая группа... ПРАЙМ, 03.03.2023
экономика, новости, турция, экономика в турции, инфляция в турции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
АНКАРА, 3 мар — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Турции по итогам февраля достигла 55,18%, снизившись за месяц с 57,68%, сообщил Турецкий статистический институт (TÜİK).
В свою очередь Независимая группа анализа инфляции (ENAG) заявляет, что показатель составил 126,91%, показав, напротив, рост на 7,21 процентного пункта по сравнению с ситуацией месяцем ранее.
Центральный банк Турции ранее сохранил прогноз инфляции на текущий год на уровне 22,3% и 8,8% — на 2024 год.