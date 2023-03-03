АНКАРА, 3 мар — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Турции по итогам февраля достигла 55,18%, снизившись за месяц с 57,68%, сообщил Турецкий статистический институт (TÜİK). В Турции рассказали об ожиданиях от туристического сезона

В свою очередь Независимая группа анализа инфляции (ENAG) заявляет, что показатель составил 126,91%, показав, напротив, рост на 7,21 процентного пункта по сравнению с ситуацией месяцем ранее.

Центральный банк Турции ранее сохранил прогноз инфляции на текущий год на уровне 22,3% и 8,8% — на 2024 год.