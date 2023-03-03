МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг 20 стран еврозоны, по окончательной оценке, в феврале вырос до 52 пунктов с 50,3 пункта в январе, говорится в сообщении S&P Global. Индекс деловой активности в сфере услуг России повысился в феврале

Предварительная оценка показывала значение в 52,3 пункта.При этом индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, вырос до 52,7 с 50,8 пункта. Первая оценка составляла 51,1 пункта.

Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг крупнейшей экономики Европы, Германии, по окончательной оценке, вырос до 50,7 пункта с январского уровня в 49,9 пункта. PMI сферы услуг Германии увеличился до 50,9 пункта с 51,3 пункта в январе. Предварительная оценка демонстрировала показатели на уровне 51,1 и 51,3 пункта соответственно.

Композитный индекс деловой активности Франции, по окончательной оценке, поднялся до 51,7 пункта с уровня января в 49,1 пункта. PMI страны в сфере услуг вырос до 53,1 пункта с 49,4 пункта месяцем ранее. Первоначальная оценка показывала индикаторы на уровне 51,6 и 52,8 пункта соответственно.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.