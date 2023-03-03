КРАСНОЯРСК, 3 мар — ПРАЙМ. Почти 70 соглашений, общая сумма которых составила рекордные за последние годы 565 миллиардов рублей, было подписано в рамках работы Красноярского экономического форума, сообщил журналистам вице-премьер правительства Красноярского края Сергей Верещагин. Россия приостановила соглашение с Венгрией о поездках по диппаспортам

По его словам, всего в качестве участников форума было зарегистрировано более 7 тысяч человек, что примерно в 3,5 раза превышает число 2022 года.

"В этом году было подписано 69 соглашений, общая сумма которых составляет около 565 миллиардов рублей, что также абсолютный рекорд за последние несколько лет", — сказал Верещагин.

КЭФ-2023 проходит в Красноярске 1-3 марта в комбинированном офлайн- и онлайн-форматах. Деловая программа форума охватывает два дня, 2-3 марта, ее архитектура опубликована на сайте форума кэф.рф.