БУДАПЕШТ, 3 мар — ПРАЙМ. Правительство Венгрии прогнозирует рост ВВП на 1,5% в 2023 году, снижение инфляции к декабрю до 9,2%, а также снижение госдолга и дефицита бюджета, заявил министр финансов страны Михай Варга. В Индии спрогнозировали рост ВВП в 2022-23 финансовом году

Ранее Центральное статистическое управление Венгрии (KSH) сообщило, что ВВП страны за 2022 год вырос на 4,6%. Варга отметил, что этот показатель на 1% превышает средний рост ВВП по Евросоюзу. При этом, согласно последним данным, инфляция в Венгрии является одной из самых высоких на европейском континенте, в январе 2023 года она составила 25,7%. Премьер-министр страны Виктор Орбан ранее поставил перед кабмином цель к концу 2023 года довести инфляцию до однозначных чисел.

"В этом году мы планируем экономический рост в размере 1,5%, у экономики есть хороший шанс на это, поскольку пока выглядит так, что цены на энергию стабилизируются, экспортные рынки восстанавливаются, рынок труда и дальше останется на стабильно высоком уровне. Конечно, есть риски,.. но падения ниже среднеевропейского уровня быть не может", — сказал Варга, выступая на панельной дискуссии, организованной Фондом Лайоша Баттяни.

Он напомнил, что Венгрия "закрыла прошлый год с ростом ВВП на 4,6%", что является восьмым показателем среди стран Европы, при том, что "Венгрия, в отличие от других стран, не получила средств из фондов ЕС на восстановление экономики после пандемии". Глава МИД Венгрии сделал заявление о диверсии на "Северных потоках"

Глава венгерского минфина отметил, что Еврокомиссия "препятствует улучшению венгерской конкурентноспособности", удерживая причитающиеся средства и пытаясь принудить Венгрию к введению вместе с остальными странами глобального минимального налога в размере 15%, при том что налог для компаний в стране составляет 9%. В декабре 2022 года Совет стран ЕС в виде исключения разрешил Венгрии оставить прежний налог, поскольку власти страны неоднократно подчеркивали, что глобальный минимальный налог разрушительно скажется на экономике страны, потому что "убьет рабочие места" и сделает Венгрию не такой привлекательной для иностранных инвесторов.

Варга также продемонстрировал графики, согласно которым правительство рассчитывает, что к декабрю 2023 года инфляция составит 9,2%, а цены на энергию перестанут расти с осени.

"Инфляция сейчас очень высокая, только в 90-е она была выше 30%… У нынешней высокой инфляции две причины: одна — возрождение спроса в постковидный период, люди снова стали много потреблять, покупать, путешествовать, и этот неожиданно возросший спрос повлиял на инфляцию, цены на товары потребления выросли… А в 2022 году цены на энергию выросли до неба… К счастью, мы видим, что в конце прошлого года и евро, и доллар начали снижаться и большой шанс, что в этом году уменьшение инфляции продолжится", — сказал он.

Министр также отметил, что параллельно со снижением инфляции можно наблюдать снижение биржевых цен на газ с конца 2022 года.

Кроме того, Варга сообщил, что правительство ожидает снижения венгерского госдолга с 72,9% в 2022 году до 69,7% в 2023 году. Дефицит бюджета, согласно демонстрируемому им графику, в 2021 году составил 7,1%, в 2022 году — 6,1%, из которых 1,2% приходятся на рост пополнения запасов газа, а в 2023 году ожидается в размере 3,9%. В последующие годы, по прогнозам минфина, дефицит бюджета должен снижаться до 1% в 2026 году. Перечислены новые болевые точки мировой экономики

Он напомнил, что число занятых превысило 4,7 миллиона человек, уровень безработицы является одним из самых низких в Европе, около 4%, в то время как во время и после кризиса 2008 года и пандемии число занятых заметно падало.

В целом, по словам главы минфина, правительство Венгрии в текущем году рассчитывает удержать экономику от падения, сохранив траекторию роста, защитить рабочие места, стабилизировать цены, привести инфляцию к однозначному показателю и снизить госдолг.

Орбан ранее неоднократно заявлял, что основной причиной энергетического кризиса и высокой инфляции в Европе являются санкции против РФ. По его словам, цены и инфляция в Европе упали бы вдвое за несколько дней, если бы ЕС изменил санкционную политику. При этом Евросоюзу не хватает смелости признать ошибочность санкционной политики, а у Венгрии не хватает силы изменить позицию более крупных стран, поэтому введение санкций против РФ, вероятно, будет продолжено, несмотря на неэффективность, отмечал премьер Венгрии.