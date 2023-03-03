МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Европейскому центральному банку потребуется дальнейшее ужесточение политики, после того как на мартовском заседании он повысит ставку по депозитам на 50 базисных пунктов, так как инфляция остается слишком высокой. Об этом в пятницу заявил управляющий центрального банка Словении Боштьян Васле. Глава ЕЦБ: регулятор вновь повысит ставку на 50 базисных пунктов в марте

В феврале инфляция в еврозоне замедлилась гораздо менее существенно, чем ожидалось, а годовой темп базовой инфляции, указывающий на продолжительность периода высоких цен, ускорился до 5,6%, намного превысив установленный ЕЦБ целевой уровень 2%.

"Я ожидаю, что повышение, которое мы планируем на заседании в марте (на половину процентного пункта), не станет последним, — сказал Васле. — Нам придется продолжить повышение ставок в последующие месяцы".

"Я ожидаю, что за планируемым на мартовском заседании повышением последуют дальнейшие повышения, пока не будет достигнут уровень, достаточный для возвращения инфляции на траекторию, ведущую к нашему целевому уровню 2%", — добавил он.

С июля прошлого года ЕЦБ повысил ставку по депозитам на три процентных пункта, до 2,5%, и намерен 16 марта повысить ее до 3%. Рынки прогнозируют, что в мае ставка будет повышена еще на половину процентного пункта и в этом году достигнет пика на уровне 4%.

Экономисты дают более острожные оценки, но некоторые крупные банки, включая Barclays, Goldman Sachs и Morgan Stanley, в последние дни повысили прогнозы пика ставки.

Васле также сказал, что ЕЦБ продолжит сокращать свой баланс.