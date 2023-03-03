МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Введенные киевским режимом на 50 лет антироссийские санкции по всей видимости отражают его оценки продолжительности конфликта, заявил МИД России. Силуанов оценил последствия санкций для мировой торговли

"Интересно, что все чаще киевский режим вводит ограничительные меры "на 50 лет", что, видимо, отражает его оценки продолжительности конфликта", — сказано в сообщении ведомства.

МИД отметил, что киевский режим соревнуется с США и другими странами Запада в том, кто внесет в санкционные списки большее число россиян.