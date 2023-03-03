2023-03-03T14:37:53+03:00
2023-03-03T14:37:53+03:00
2023-03-03T14:37:53+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230303/839967627.html
В МИД прокомментировали введение Киевом санкций на 50 лет
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Введенные киевским режимом на 50 лет антироссийские санкции по всей видимости отражают его оценки продолжительности конфликта, заявил МИД России. "Интересно, что все чаще... ПРАЙМ, 03.03.2023
экономика, новости, россия, украина, мид рф, санкции против рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Введенные киевским режимом на 50 лет антироссийские санкции по всей видимости отражают его оценки продолжительности конфликта, заявил МИД России.
"Интересно, что все чаще киевский режим вводит ограничительные меры "на 50 лет", что, видимо, отражает его оценки продолжительности конфликта", — сказано в сообщении ведомства.
МИД отметил, что киевский режим соревнуется с США и другими странами Запада в том, кто внесет в санкционные списки большее число россиян.