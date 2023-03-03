МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Индекс деловой активности в сфере услуг США в феврале сократился до 55,1% с показателя января в 55,2%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM). СМИ узнали, как в США зарабатывают на "безвозмездной" поддержке Украины

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали снижения показателя до 54,5%.

Индекс занятости в секторе услуг страны в феврале увеличился сразу до 54% с 50% в январе.

Основанный в 1915 году ISM — крупнейшая в мире ассоциация специалистов по поставкам, в нее входят свыше 50 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в сфере услуг рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров, занятых в этом секторе.