Индекс деловой активности в сфере услуг в США снизился в феврале
Индекс деловой активности в сфере услуг в США в феврале снизился до 55,1 процента
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МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Индекс деловой активности в сфере услуг США в феврале сократился до 55,1% с показателя января в 55,2%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM).
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали снижения показателя до 54,5%.
Индекс занятости в секторе услуг страны в феврале увеличился сразу до 54% с 50% в январе.
Основанный в 1915 году ISM — крупнейшая в мире ассоциация специалистов по поставкам, в нее входят свыше 50 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в сфере услуг рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров, занятых в этом секторе.