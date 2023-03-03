БУДАПЕШТ, 3 мар — ПРАЙМ. Венгрия не сможет ничем заменить в бюджете деньги из фондов ЕС, доступа к которым ей не дают, однако обязательно закончит все начатые программы по развитию, для этого проводятся операции с гособлигациями на валютном рынке, заявил министр финансов страны Михай Варга. В Венгрии спрогнозировали рост ВВП страны в 2023 году

"Такой опции (заменить в бюджете деньги из фондов ЕС — ред.) нет, не будем наивными… Я оптимист и верю, что после всех дискуссий удастся договориться", — сказал Варга, выступая на панельной дискуссии, организованной Фондом Лайоша Баттяни.

По его словам, правительство исходит из того, что процесс переговоров завершится до осени и деньги Будапешт в результате получит.

"Но всегда надо помнить про опасный сценарий, что денег, не дай бог, не будет. В январе мы провели тест, вышли на валютные рынки, выпустили гособлигации на миллиарды долларов. Конечно, это не те же деньги, что фонды, но рынок готов финансировать Венгрию. Наше финансирование в порядке – госдолг Венгрии будет снижаться, дефицит бюджета будет сокращаться, и те крупные программы развития, которые мы начали, мы доведем до конца. Самое серьезное и очевидное – инвестиции в энергетику, в следующие годы мы осуществим создание новых электростанций. Вернут деньги или нет, эти расходы стабильно будут финансироваться", — сказал Варга.

Ранее издание Politico сообщило, что страны ЕС согласовали заморозку средств для Венгрии, но на более низком уровне, чем предлагалось ранее. Изначально в Евросоюзе предлагали заморозить финансирование для Венгрии на 7,5 миллиарда евро. В декабре европейские страны согласовали уменьшение размера замораживаемых средств до 6,3 миллиарда евро в обмен на отказ Будапешта от своего вето по ряду вопросов, в частности по пакету помощи Киеву.

Европейские государства также одобрили план по выделению Венгрии 5,8 миллиарда евро из средств, направляемых странам Евросоюза на восстановление после пандемии коронавируса, при условии, что Будапешт завершит 27 реформ по обеспечению независимости судебной системы и противодействию коррупции перед получением этих средств.

Еврокомиссия в середине сентября предложила запустить в отношении Венгрии специальный механизм условности, чтобы обеспечить защиту бюджета Евросоюза "от нарушений принципов верховенства права в Венгрии". Это означало замораживание около 7,5 миллиарда евро финансирования ЕС для Будапешта. Этот механизм, призванный защитить бюджет сообщества от коррупции, был задействован впервые за два года своего существования.

Впоследствии Еврокомиссия решила сохранить свое первоначальное предложение о приостановке 65% обязательств по выплате средств Венгрии из определенных общих фондов Евросоюза, хотя премьер-министр Виктор Орбан заявлял, что Будапешт выполнил весь список требований Еврокомиссии, которые касались мер по борьбе с коррупцией, повышения прозрачности государственных закупок, укрепления независимости судебной системы.

Премьер Венгрии заявил, что Еврокомиссия продолжала блокировать средства из фондов ЕС для Венгрии, потому что хочет повлиять на позицию Венгрии в вопросах миграции, сексуального образования и санкций, однако Будапешт не намерен менять точку зрения по этим вопросам, которые считает фундаментальными. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что стране надо быть готовой к серьезным нападениям со стороны ЕС, поскольку "Брюссель и либеральная машина пропаганды" не избирательны в средствах и используют против Будапешта все виды шантажа.