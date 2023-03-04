МИНСК, 4 мар — ПРАЙМ. Глава Министерства экономики Белоруссии Александр Червяков заявил, что в 2023 году Минск реализует во внешней торговле концепцию "разворота на Восток", а также сконцентрируется на углублении промышленной кооперации с Россией. В Белоруссии рассказали о выравнивании авиатарифов с Россией

"Во внешней торговле реализуем концепцию "разворота на Восток". Здесь ключевая задача — выстроить оптимальные пути логистики. Также перспективным является использование маршрутов международного транспортного коридора "Север — Юг". Это направление активно развивают Россия, совместно с Ираном, Казахстаном, Азербайджаном. Нам необходимо встроиться в эту работу", — приводит пресс-служба Минэкономики слова Червякова на своем сайте.

В частности, по его мнению, принципиально важно оперативно завершить переговоры о свободной торговле услугами и инвестициях с ключевыми партнерами, среди которых — Китай и страны СНГ.

"Задача — выйти на подписание международных договоров уже в этом году. Кроме того, необходимо финализировать работу с Турцией, предельно быстро продвинуться по новому треку с ОАЭ, изучить возможность заключения подобного соглашения с Ираном", — отметил министр.

По словам Червякова, в этом году работа на площадках интеграционных объединений должна стать еще более предметной.

"Сконцентрируемся на создании условий для углубления промышленной кооперации с Российской Федерацией, особенно в импортозамещающих производствах", — сказал министр, добавив, что в целях сохранения и улучшения позиций на рынках ЕАЭС и стран "дальней дуги" необходимо пересматривать подходы к корпоративному управлению.

Кроме того, важнейшим вопросом повестки дня министр назвал повышение эффективности и конкурентоспособности белорусских предприятий.

"Мы видим, что в условиях глобальной трансформации, конкуренция на внешних рынках только усиливается. Доминировать будут крупные игроки. Чтобы конкурировать с ними, мы должны создать такие же крупные компании. С этой целью будет возобновлена работа по созданию госкорпораций", — подчеркнул он.

Наконец, Червяков заявил о планах по увеличению объемов экспорта в Китай до 2,2 миллиарда долларов, инициировал разработку концепции развития китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" с учетом поставленной президентом Белоруссии Александром Лукашенко задачи по объединению промышленной политики Беларуси, России и Китая на его платформе, и обозначил необходимость поиска альтернативы западным финансовым институтам.

Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года, спровоцировавших несанкционированные массовые акции протеста, которые в том числе подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Страны Запада и ряд других государств, поддержавших их решения, поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации на Украине.