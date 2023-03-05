ПЕКИН, 5 мар — ПРАЙМ. ВВП Китая в 2023 году, скорей всего, будет выше прогноза в 5%, озвученного правительством в воскресенье, темпы роста экономики вполне могут составить 6%, заявила РИА Новости бывший директор Директор Центра мировой экономики Китайского института современных международных отношений Чэнь Фэнъин. В Китае раскрыли секрет поразительной устойчивости российской экономики

Первая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва началась в Пекине в воскресенье и продлится до 13 марта, когда будет избрано новое руководство страны. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян традиционно выступил с докладом о работе правительства за прошедший год, в котором, в частности, прогнозируется рост ВВП Китая на уровне 5%.

"Лично на мой взгляд, рост составит 6%, потому что у нас очень низкая базисная величина. В прошлом году мы ставили цель 5,5%, но достичь удалось лишь 3%, 2,5 процентных пункта оказались нереализованными, эта базисная величина, на мой взгляд обязательно должна восстановиться, эти два процентных пункта", — сказала Чэнь Фэнъин.

Кроме того, по ее словам, потенциальный рост может составить 4,5-4,6%.

"Эпидемия коронавируса практически завершилась, мы возвращаемся к нормальному состоянию, мы можем реализовать показатели потенциального роста, эти самые 4,5-4,6%, и еще два процентных пункта сверху, вот и получится шесть", — сказала Чэнь Фэнъин.

Однако, по ее словам, нынешнее правительство не захотело указывать слишком большую цифру, а указало в прогнозе 5%, так как в прошлом году прогнозировавшихся показателей достичь не удалось, кроме того, новое правительство еще не начало работу.

ВВП Китая по итогам 2022 года на фоне многочисленных локальных вспышек коронавирусной инфекции и нестабильной международной обстановки вырос на 3% по сравнению 2021 годом, что оказалось ниже официального прогноза в примерно 5,5%. Объем ВВП составил 121,020 триллиона юаней (17,95 триллиона долларов).