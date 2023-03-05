ДОХА, 5 мар — ПРАЙМ. Глава Переходного военного совета Чада Махамат Деби призвал иностранных инвесторов вкладывать средства в созданные по стране особые экономические зоны (ОЭЗ). СМИ: крупнейшая экономика Африки столкнулась с "хаосом" дефицита наличных

"Многие отрасли экономики Чада нуждаются в развитии, в том числе транспорт, связь, инфраструктура, технологии. В связи с этим правительство призывает инвесторов вкладывать в особые экономические зоны, которые созданы в ряде провинций Чада", — отметил Деби, выступая на пленарной сессии Пятой конференции ООН по вопросу наименее развитых стран в Катаре.

Он указал, что несмотря на разрушительные природные бедствия, включая наводнения в 2022 году, которые нанесли ущерб большинству провинций, 600 тысяч беженцев и внутренне перемещенных лиц в результате гражданского конфликта, Чад прикладывает усилия для развития.

"Ситуация в стране после подписания мирного соглашения между Переходным советом и оппозицией в Катаре в прошлом году значительно стабилизировалась, в Чаде наступил мир, и появились возможности для экономического развития", — заключил Деби.

Согласно классификации ООН, Чад входит в число 46-ти наименее развитых стран мира.