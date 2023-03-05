КИШИНЕВ, 5 мар — ПРАЙМ. Бывший президент Молдавии Игорь Додон обвинил нынешнюю главу республики Майю Санду в наращивании внешнего госдолга страны: за два года он вырос почти на 2 миллиарда долларов. Названа причина, по которой Молдавия не присоединилась к санкциям

В прошлом году Молдавия столкнулась с энергетическим и экономическим кризисами, правительство не смогло минимизировать их последствия. На этом фоне в стране начались протесты оппозиции против роста цен. Годовая инфляция в 2022 году составила 30,2%.

"Впервые в истории Молдавии государственный долг превышает 100 миллиардов леев (примерно 5,4 миллиарда долларов). За 24-25 месяцев, как Санду руководит страной, госдолг увеличился на 35 миллиардов леев (1,8 миллиарда долларов — ред.). Эти деньги должны будут вернуть граждане", — заявил Додон в эфире телеканала GRT в Гагаузской автономии Молдавии.

Политик отметил, что "каждый день пребывания Санду у власти обходится жителям страны дополнительно в 30-40 миллионов леев к госдолгу (примерно 1,6 миллиона долларов — ред.)".

Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.