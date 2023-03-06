МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Узбекистана в иностранной и национальных валютах на уровне "ВВ-" со стабильным прогнозом, говорится в пресс-релизе агентства. Опубликован рейтинг регионов России по доступности бензина

Краткосрочные РДЭ были сохранены на уровне "B", рейтинг странового потолка — на отметке в "BB-".

"Рейтинги Узбекистана балансируют между надежными внешними и фискальными резервами, низким уровнем госдолга и более высокими темпами роста относительно других стран с рейтингом "BB" и высокой зависимостью от сырьевых товаров, высокой инфляцией и структурными недостатками в виде низкого ВВП на душу населения и слабым, хотя и улучшающимся, уровнем управления", — считают аналитики агентства.

ВВП страны в прошлом году показал рост на 5,7% после увеличения на 7,4% в 2021 году, пишет Fitch. Аналитики полагают, что дефицит энергии в начале 2023 года на фоне вялого мирового спроса может привести к замедлению роста экономики Узбекистана в среднем до 5,4% в 2023-2024 годах.