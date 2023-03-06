МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Суверенные государства перестали бояться диктата западных стран, Франция теряет влияние в Азии, Африке и Латинской Америке, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев. Медведев рассказал о вмешательстве извне в финансовые системы страны

"Главная же причина состоит в том, что подлинно суверенные государства перестают бояться диктата пресловутого "коллективного Запада", — написал он во "Вконтакте", добавив, что на первое место начинают выходить национальные интересы.

По его словам, западные государства также осознают происходящие перемены.

Медведев также указал, что новый мировой порядок станет более сложным. Он отметил, что Россия и СССР никогда не имели колоний, поэтому вместе с другими государствами сможет вбить "последний гвоздь в крышку гроба неоколониальных устремлений" Запада.

"Настало время международной хирургии для удаления злокачественной опухоли колониального прошлого", — подчеркнул политик.