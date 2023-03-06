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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230306/839984602.html
Правительство одобрило законопроект о занятости
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Кабмин одобрил проект закона, в котором закрепляются понятия самозанятости и платформенной занятости. Об этом сообщили в партии "Единая Россия", которая является автором проекта... ПРАЙМ, 06.03.2023
экономика, новости, правительство рф, законопроект, занятость
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Кабмин одобрил проект закона, в котором закрепляются понятия самозанятости и платформенной занятости.
Об этом сообщили в партии "Единая Россия", которая является автором проекта.
По данным пресс-службы, документ получил поддержку со стороны Минтруда, Минэкономразвития, Минфина и Минюста.
Законопроект предполагает в том числе введение мер против нелегальной занятости и комплекс шагов, направленных на предупреждение безработицы.