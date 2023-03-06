МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Кабмин одобрил проект закона, в котором закрепляются понятия самозанятости и платформенной занятости. Голикова назвала количество безработных в России

Об этом сообщили в партии "Единая Россия", которая является автором проекта.

По данным пресс-службы, документ получил поддержку со стороны Минтруда, Минэкономразвития, Минфина и Минюста.

Законопроект предполагает в том числе введение мер против нелегальной занятости и комплекс шагов, направленных на предупреждение безработицы.