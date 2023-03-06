ПАРИЖ, 6 мар — ПРАЙМ. Прокуратура Нидерландов возбудила 45 дел в отношении физических и юридических лиц по подозрению в нарушении антрироссийских санкций, передает телеканал RTL Nieuws. WSJ: США наймут 25 прокуроров для отслеживания обхода санкций против России

Отмечается, что с начала 2023 года число таких дел увеличилось с 27 до 49, причем 29 из них связаны с нарушением ограничений на поставки, два — с санкциями в отношении финансового сектора.

Евросоюз к данному моменду ввел десять пакетов антироссийских санкций, которые включают финансовые, торговые, а также индивидуальные ограничения.