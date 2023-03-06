2023-03-06T13:39:00+03:00
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2023-03-06T13:39:00+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230306/839985528.html
СМИ: в Нидерландах завели 45 дел в отношении "нарушителей" санкций
Экономика
Новости
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https://россиясегодня.рф
Прокуратура Нидерландов возбудила 45 дел в отношении физических и юридических лиц по подозрению в нарушении антрироссийских санкций, передает телеканал RTL Nieuws. Отмечается, что... ПРАЙМ, 06.03.2023
экономика, новости, санкции против рф, нидерланды, нарушение
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ПАРИЖ, 6 мар — ПРАЙМ. Прокуратура Нидерландов возбудила 45 дел в отношении физических и юридических лиц по подозрению в нарушении антрироссийских санкций, передает телеканал RTL Nieuws.
Отмечается, что с начала 2023 года число таких дел увеличилось с 27 до 49, причем 29 из них связаны с нарушением ограничений на поставки, два — с санкциями в отношении финансового сектора.
Евросоюз к данному моменду ввел десять пакетов антироссийских санкций, которые включают финансовые, торговые, а также индивидуальные ограничения.