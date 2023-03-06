МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с иранским коллегой Ибрахимом Раиси развитие двусторонних отношений и инфраструктурные проекты, заявили в пресс-службе Кремля. Путин и Токаев обсудили вопросы экономического сотрудничества

"Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Исламской Республики Иран Ибрахимом Раиси", — сказано в релизе.

Отмечается, что российский и иранский лидеры заявили о позитивных уровне и динамике развития отношений двух сторон, а также обсудили реализацию инфраструктурных и других проектов.

Путин и Раиси также договорились о дальнейшем поддержании контактов.