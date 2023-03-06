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2023
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В ЕЦБ выразили надежду на достижение пика ставок в следующие 12 месяцев
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Руководитель Европейского центрального банка Роберт Хольцман надеется, что пик процентных ставок будет достигнут в следующие 12 месяцев, сообщила немецкое издание Handelsblatt. "Я... ПРАЙМ, 06.03.2023
экономика, новости, европа, ецб, ставки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Руководитель Европейского центрального банка Роберт Хольцман надеется, что пик процентных ставок будет достигнут в следующие 12 месяцев, сообщила немецкое издание Handelsblatt.
"Я надеюсь, что в следующие 12 месяцев мы увидим пик процентных ставок", — заявил Хольцманн в интервью, опубликованном в понедельник.
Он ожидает, что для снижения инфляции потребуется "очень длительное время".