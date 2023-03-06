МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Руководитель Европейского центрального банка Роберт Хольцман надеется, что пик процентных ставок будет достигнут в следующие 12 месяцев, сообщила немецкое издание Handelsblatt. В ЕЦБ рассказали, как должны приниматься дальнейшие решения по ставке

"Я надеюсь, что в следующие 12 месяцев мы увидим пик процентных ставок", — заявил Хольцманн в интервью, опубликованном в понедельник.

Он ожидает, что для снижения инфляции потребуется "очень длительное время".