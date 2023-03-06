МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Федеральный бюджет РФ в январе-феврале, по предварительной оценке Минфина, был исполнен с дефицитом в 2,581 триллиона рублей, расходы выросли на 52%, до 5,744 триллиона рублей, но план на весь 2023 год не меняется, говорится в материалах на сайте министерства. Минфин нарастит в марте продажи юаней, поддерживая рубль, считают эксперты

Объем поступивших доходов в январе-феврале составил 3,163 триллиона рублей, что на 25% ниже объема поступлений доходов в январе-феврале 2022 года. При этом нефтегазовые доходы составили 947 миллиардов рублей, что на 46% ниже показателей прошлого года, однако Минфин рассчитывает на постепенное восстановление поступлений от нефтяного сектора во втором полугодии текущего года, говорится в сообщении министерства о предварительной оценке исполнения федерального бюджета за первые два месяца текущего года. Как отмечает министерство, снижение связано "первую очередь со снижением котировок цен на нефть марки Юралс и сокращением объемов экспорта природного газа".

"Нефтегазовые доходы составили 947 млрд рублей и снизились на 46% г/г, что связано в первую очередь со снижением котировок цен на нефть марки Юралс и сокращением объемов экспорта природного газа", – говорится в сообщении.

При этом министерство напоминает, что в феврале текущего года власти уточнили механизм определения налогов для нефтяных компаний. "Принятые изменения в налоговое законодательство будут содействовать постепенному восстановлению налоговых поступлений от нефтяного сектора – особенно во втором полугодии текущего года", — уверены в Минфине.

"Кроме того, использование средств ФНБ на покрытие недополученных нефтегазовых доходов в соответствии с параметрами "бюджетного правила" обеспечивает устойчивость бюджетной системы к колебаниям в поступлении нефтегазовых доходов", – подчеркивает министерство.

Ненефтегазовые доходы составили в январе-феврале 2,217 триллиона рублей и снизились на 9% преимущественно за счет сокращения поступлений налога на прибыль, что главным образом связано с единовременным возмещением в январе 2023 года переплат налога за предшествующие периоды. Нефтегазовые доходы составили 947 миллиардов рублей. В Минфине обращают внимание, что динамика поступления оборотных налогов (и внутреннего НДС в частности) нормализовалась после временного сокращения в январе, связанного с действием ускоренного порядка возмещения НДС. Как отмечает Минфин, в целом объем поступлений ненефтегазовых доходов по итогам января-февраля 2023 года соответствует динамике, заложенной при формировании закона о бюджете.

По предварительной оценке, объем расходов федерального бюджета в январе-феврале 2023 года составил 5,744 триллиона рублей, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 52%. Ускорение финансирования расходов в начале 2023 года главным образом связано с оперативным заключением контрактов и авансированием финансирования по отдельным контрактуемым расходам, отмечает министерство. "Это в том числе позволит обеспечить более равномерное кассовое исполнение расходов федерального бюджета в течение 2023 года", — добавляется в материалах.

"В целом в 2023 году объем расходов федерального бюджета будет формироваться исходя из предельного размера бюджетных ассигнований, утвержденных в законе о бюджете и размера дополнительных ненефтегазовых доходов в случае их формирования в течение года", — говорится там же.