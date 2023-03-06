МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Доходы бюджета от размещения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2022 году в финансовые активы составили 52,344 миллиарда рублей, говорится в материалах на сайте Минфина РФ. Минфин прокомментировал введение санкций ЕС против ФНБ

"Поступившие в федеральный бюджет в 2022 году доходы от размещения средств ФНБ в разрешенные финансовые активы составили 52 343,8 млн. рублей", — сказано в материалах.

При этом, финансовый результат от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России с учетом убытка, непогашенного за предыдущий процентный период, составил отрицательную величину — минус 6,190 миллиарда рублей. "В соответствии с условиями договора банковского счета, регламентирующего размещение средств ФНБ на счетах в Банке России, данный убыток относится на финансовый результат следующих процентных периодов и компенсируется за счет будущих доходов на соответствующую сумму", — уточняет министерство.

Совокупная доходность размещения средств ФНБ на счетах ЦБ, выраженная в корзине разрешенных иностранных валют и золота в обезличенной форме, в прошлом году составила минус 0,05% годовых и плюс 1,10% с момента создания фонда. В рублевом выражении эта доходность составила минус 6,03% годовых, а с момента создания фонда — плюс 13,73%.

Доходность размещения средств ФНБ на отдельных счетах в иностранной валюте в Банке России составила в евро — плюс 0,001% годовых (плюс 0,75% годовых с момента создания фонда), в фунтах стерлингов – минус 3,03% годовых (плюс 1,91% годовых с момента создания фонда), в японских иенах – минус 0,10% годовых, в китайских юанях – плюс 0,35% годовых. Доходность от размещения средств на депозитах в ВЭБе в рублях была на уровне 4,32% годовых (5,50% годовых с начала проведения депозитных операций), на депозитах в ВТБ и Газпромбанке — 8,22% годовых (7,56% годовых с начала проведения этих операций).

Доходность размещения средств в обыкновенные акции Сбербанка оказалась на уровне 6,58% годовых. По обыкновенным акциям "Аэрофлота" с начала инвестирования средств ФНБ в этот актив дивиденды не выплачивались, также указывает Минфин. Доходность размещения средств в обыкновенные акции АО "ДОМ.РФ" составила 12,41% годовых.