МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) России за февраль 2023 года увеличился на 298,8 миллиарда рублей — до 11,106 триллиона рублей, а в долларах — снизился на 8,06 миллиарда, до 147,237 миллиарда долларов, следует из материалов на сайте Минфина РФ. Минфин рассказал о доходах бюджета от размещения средств ФНБ

"По состоянию на 1 марта 2023 года объем ФНБ составил 11 106 403,6 млн рублей или 7,4% ВВП, прогнозируемого на 2023 год… что эквивалентно 147 236,7 миллиона долларов", — говорится в сообщении. При этом объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил эквивалент 6,446 триллиона рублей, или 85,457 миллиарда долларов (4,3% ВВП, прогнозируемого на 2023 год).

На 1 февраля 2023 года объем ФНБ составлял 10,808 триллиона рублей, или 7,2% ВВП, прогнозируемого на 2023 год (эквивалент 155,298 миллиарда долларов). Объем ликвидных активов фонда в начале прошлого месяца составлял эквивалент 6,335 триллиона рублей, или 91,024 миллиарда долларов, что составляло 4,2% прогнозного ВВП на 2023 год.

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России на 1 марта было размещено 10,465 миллиарда евро, 300,068 миллиарда юаней, 6,124 миллиарда рублей, 539,245 тонны золота в обезличенной форме. На депозитах в ВЭБе размещено 649,346 миллиарда рублей. Кроме того, 3 миллиарда долларов размещены в облигациях Украины, по которым страна допустила дефолт.

В ценных бумагах российских эмитентов, связанных с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, размещено 583,71 миллиарда рублей и 2,082 миллиарда долларов, в привилегированных акциях кредитных организаций — 328,992 миллиарда рублей. На субординированных депозитах в ВТБ и Газпромбанке в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов размещено 138,434 миллиарда рублей.

Еще 1,920 триллиона рублей вложено в обыкновенные акции Сбербанка, 66,823 миллиарда рублей — в обыкновенные акции "Аэрофлота", 50 миллиардов рублей — в обыкновенные акции "Дом.РФ", 467 миллиардов рублей — в привилегированные акции РЖД, 11,852 миллиарда рублей — в облигации авиакомпании "Сибирь", 58,334 миллиарда рублей — в обыкновенные акции ГТЛК и 2,299 миллиарда рублей — в облигации авиакомпании "Уральские авиалинии".

Совокупный доход от размещения средств фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, за период с 15 декабря 2022 года по 28 февраля 2023 года составил 1,501 миллиарда рублей, что эквивалентно 19,9 миллиона долларов.

Кроме того, Минфин в феврале 2023 года направил 131,725 миллиарда рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на финансирование дефицита бюджета, реализовав для этого 7,378 миллиарда юаней и 12 тонн золота, говорится в материалах ведомства.

"В феврале 2023 года… часть средств ФНБ на счетах в Банке России в сумме 7 378,0 миллиона китайских юаней и 12 032,4 килограмма золота в обезличенной форме была реализована за 131 725,4 миллиона рублей. Вырученные средства зачислены на единый счет федерального бюджета в целях финансирования его дефицита", – говорится в сообщении.

В конце прошлого года Минфин РФ опубликовал новую нормативную структуру активов ФНБ, которая полностью исключает возможность инвестирования в долларах США и устанавливает гибкие доли активов в других активах. Максимальная доля юаня в активах ФНБ теперь составляет 60%, золота — 40%. Ранее доли юаня и золота составляли 30% и 20% соответственно.