МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Банк России на полгода — до 9 сентября — продлил действие ограничений на снятие наличной иностранной валюты, кроме того на шесть месяцев продевается запрет банкам взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте регулятора. Минфин спрогнозировал объем продажи валюты по бюджетному правилу

"Банк России продлил еще на полгода, до 9 сентября 2023 года, ограничения на снятие наличной иностранной валюты… Сохраняются все действующие лимиты на выдачу иностранной наличной валюты гражданам и юридическим лицам", — сообщил ЦБ.

"Если валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, человек, который пока не воспользовался такой возможностью, может снять с него сумму остатка денежных средств на 00 часов указанной даты, но не более 10 тысяч долларов США или эквивалентную сумму в евро", — отметили в регуляторе.

Остальные средства по-прежнему можно получить в рублях. При этом выплачиваемая сумма не может быть меньше той, что рассчитывается на день выплаты по официальному курсу ЦБ для средств, размещенных на счете до 9 сентября 2022 года. А средства, размещенные начиная с этой даты, выдаются по курсу банка. При этом иностранная валюта выдается в долларах США или в евро, независимо от валюты вклада или счета, напомнили в ЦБ.

Кроме того, на шесть месяцев продевается запрет банкам взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов. "Для банков продлен на шесть месяцев запрет взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов", — говорится в сообщении. Продление устанавливается также до 9 сентября.

Валютные переводы без открытия счета и через электронные кошельки должны выдаваться в рублях, а выдаваемая сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу ЦБ. Также кредитные организации могут продавать гражданам только те доллары и евро, которые поступили в их кассы с 9 апреля 2022 года. А вот на продажу другой иностранной валюты ограничений нет.

"Юридические лица — резиденты могут получить в течение ближайшего полугода, то есть до 9 сентября 2023 года, наличную валюту на командировочные расходы исходя из установленных в соответствии с законодательством нормативов оплаты, но не более 5 тысяч долларов США или эквивалентную сумму в евро, фунтах стерлингов, японских иенах", — добавили в регуляторе, отметив, что ограничений на другие валюты нет.

В то же время, выдача наличных долларов, евро, фунтов и иен юридическим лицам — нерезидентам не производится, а по другим валютам таких ограничений нет, заключили в ЦБ.