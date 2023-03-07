МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ рассматривает возможность поэтапного снижения квоты на импорт семян в течение трех лет по мере увеличения их внутреннего производства, предложение о квотировании поддержала подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. Минсельхоз сообщил о росте объема кредитования сезонных полевых работ

В середине февраля РФ министерство сообщило, что считает необходимым ввести в 2024 году квоты на импорт в РФ из недружественных государств семян девяти сельскохозяйственных культур, и вынесет эти предложения на заседание подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию.

"Планируем идти поступательно, аккуратно, уменьшая квоты в перспективе следующих трех лет по мере увеличения внутреннего производства семян", — сообщил Патрушев в интервью изданию "Коммерсант".

Он сообщил, что инициатива была поддержана. "Очевидно, что модель развития отрасли, базирующуюся на иностранной селекции, необходимо менять. Раньше это позволяло оперативно наращивать производство, и мы, безусловно, добились неплохих результатов. Но уже завтра, а может, и сегодня это рискует стать слабостью", — заметил министр.

Обеспеченность семенами он считает ключевым моментом. "С чем объективно есть сложности — это сахарная свекла и картофель. В сахарной свекле на отечественные семена приходится около 3% от общего высева, в картофеле — 9%. Ситуацию знаем, работаем совместно с бизнесом, и, уверен, это даст результаты", — уверен Патрушев.

По базовым зерновым культурам самообеспеченность на 70–90% и более, по семенам подсолнечника на нее возможно выйти в течение ближайших двух лет, а по кукурузе, добавил министр, готовится отдельная подпрограмма федеральной научно-технической программы сельского хозяйства, и уже подобраны бизнес-партнеры для развития ее селекции.

Он также отметил достаточно напряженную ситуацию с сельхозтехникой: почти все иностранные компании сократили участие на российском рынке, а собственных объемов пока недостаточно.

"Необходимо применять комплексные меры, связанные как с развитием внутреннего производства, так и с частичной доступностью импорта. Запчасти должны ввозиться, потому что у аграриев в наличии много иностранной техники. Думаю, что этот сложный период мы сможем пройти, не потеряв в энергообеспеченности", — сказал Патрушев.