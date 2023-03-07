МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. По итогам 2022 года объем неисполненных средств федерального бюджета составил 784 миллиарда рублей, сообщили "Ведомости" со ссылкой на данные доклада Счетной палаты о работе в прошлом году. Минфин рассказал о доходах бюджета от размещения средств ФНБ

Издание напоминает, что в 2021 году властям не удалось освоить 645 миллиардов рублей. При этом в 2022 году объем расходов по сравнению с 2021 годом вырос на 6,4 триллиона рублей, или на 26%.

Доходы федбюджета в 2022 году достигли 27,8 триллиона рублей — на 2,5 триллиона больше, чем в 2021-м. А дефицит по итогам года составил 3,3 триллиона против профицита в 524,3 миллиарда рублей в 2021 году, когда доходы составляли 25,3 триллиона, расходы — 24,8 триллиона рублей.

Как пояснили в Минфине, неосвоенные в 2022 году "784 миллиарда рублей — это не только остаток неисполненных средств бюджета, часть из них — это специальная консолидация средств в Резервном фонде правительства для оперативного финансирования расходов января сверх лимитов, установленных по конкретным направлениям расходов".

Также в ведомстве отметили, что часть средств от заимствований в 2022 году была зачислена в Резервный фонд, в том числе для финансирования внебюджетных фондов в январе 2023 года.

Вместе с тем в Минфине выразили уверенность, что в 2023 году повысится уровень исполнения бюджета.