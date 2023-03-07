МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Инвестиционный процесс является первостепенным вопросом в отношении российской экономики, для его решения следует менять текущую денежно-кредитную политику, заявил РИА Новости российский экономист Михаил Хазин. WSJ: в США хотят ограничить инвестиции в передовые технологии за рубежом

"Запустить инвестиционный процесс – вот, на мой взгляд, проблема номер один экономики России сегодня. Сейчас нужно менять проводимую в стране запретительную кредитно-денежную политику на поддерживающую", — сказал он.

"Для этого необходимо существенно понизить ставку, сделать дешевыми кредиты в инвестиции, в производственный сектор, немножко изменить налоговую систему", — добавил эксперт.

И тогда, по его словам, "сразу найдутся 300-400 миллиардов долларов, которые можно будет ежегодно направлять на развитие экономики России".

"Ведь для того, чтобы оно (импортозамещение — ред.) имело место быть, надо инвестировать средства в строительство производственных мощностей, на которых производят это самое импортозамещение", — заключил Хазин.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 7 марта в 10.00 мск.