МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Китаем в январе-феврале 2023 года вырос на 25,9% и составил 33,685 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные во вторник данные главного таможенного управления КНР. Власти Китая хотят ускорить процесс создания торговой державы

Китай за отчетный период ввез в Россию товаров на 15,036 миллиарда долларов, рост по сравнению с аналогичным периодом 2022 года — 19,8%, поставки из РФ в КНР выросли на 31,3%, составив 18,648 миллиарда долларов.

По итогам 2022 года товарооборот между РФ и Китаем вырос на 29,3% и составил рекордные 190,271 миллиарда долларов.

Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот между двумя странами, довести его от 100 миллиардов в год до 200 миллиардов к 2024 году. Отметка в 100 миллиардов была достигнута в 2018 году.

После переговоров лидеров двух стран, которые состоялись в Пекине 4 февраля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин обозначил новую цель по наращиванию товарооборота между Россией и Китаем — 250 миллиардов долларов в год.

Товарооборот CША и Китая в январе-феврале 2023 года сократился на 17,4%, составив 101,847 миллиарда долларов, добавили в таможенном управлении КНР. Экс-кандидат в президенты США сорвала овации, обличив "клику Байдена"

Соединенные Штаты тем не менее остались в тройке ведущих торговых партнеров КНР вместе с АСЕАН и Евросоюзом.

Согласно данным китайской таможни, экспорт из Китая в США за январь-февраль упал в годовом выражении на 21,8% и составил 71,569 миллиарда долларов, в то время как США ввезли в Китай товаров на 30,278 миллиарда, что на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

По итогам 2022 года товарооборот Китая и США вырос на 0,6% и составил 759,427 миллиарда долларов.