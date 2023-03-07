МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Следственный комитет завел дело против семьи предпринимателей Артема и Валерии Чекалиных из-за уклонения от уплаты налогов, сообщило московское ГСУ СК в своем телеграм-канале. Госдума одобрила уменьшение срока давности по экономическим преступлениям

Сумма неуплаты составила 300 миллионов рублей.

Супруги организовывали "фитнес-марафоны". По данным СК, Валерия Чекалина два года вела бизнес по упрощенной системе налогообложения, ежегодный лимит по которой может достигать 150 миллионов рублей.

Получив большой доход от марафонов, она не перешла на обычную систему. Чтобы ей не пришлось этого делать, ее родственники оформили ИП, на которые также стали зачисляться доходы, в результате чего бизнес был незаконно раздроблен. Это позволило Чекалиной уклониться от налогов.

Во время обысков в доме у Чекалиных нашли несколько российских паспортов, американский паспорт, ювелирные украшения, валюта, а также Mercedes-Benz и Lamborghini.