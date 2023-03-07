МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Экспорт товаров из Украины в 2022 году сократился на 35%, отрицательная тенденция затронула практически все отрасли, исключением стал только экспорт IT-услуг, который вырос на 6%, сообщает во вторник украинское издание Forbes. Посол рассказал о перспективах роста экспорта сельхозтоваров в Китай

"По данным Государственной таможенной службы, экспорт товаров из Украины в 2022 году сократился на 35%, до 44,2 миллиарда долларов. Сокращение отразилось на всех отраслях. Единственным заметным исключением стал выросший на 6% экспорт IT-услуг, до 7,35 миллиарда долларов", — говорится в сообщении издания.

Сообщается, что лидерами по объемам экспорта в прошлом году стали агропромышленный и горно-металлургический комплексы, которые обеспечивали более половины совокупного экспорта. По данным издания, лидерами по стоимости экспорта среди товаров стали зерновые культуры, подсолнечное масло и черные металлы. Однако экспорт металла по итогам 2022 года, как передает издание, обвалился более чем в три раза, до 4,5 миллиарда долларов.

В прошлом году Украина обеспечила 20% европейских поставок кабельных сетей, электроники и других мелких деталей автокомпонентов. В издании подчеркнули, что локализация производств в западных регионах страны спасла отрасль с годовым оборотом более 500 миллионов долларов.

Экспорт товаров остальных отраслей составил суммарно 7,4 миллиарда долларов. Среди лидеров экспорта деревообрабатывающая промышленность, которая сократилась всего на 6%, до 1,9 миллиардов долларов. В то же время экспорт продуктов неорганической химии обвалился в три раза, до 316 миллионов долларов.