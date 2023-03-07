МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Результаты января показывают, что экономика России продолжает восстанавливаться: улучшается ситуация в промышленности, продолжает расти строительный сектор, рынок труда стабилен, рассказал министр экономического развития РФ Максим Решетников. Перечислены новые болевые точки мировой экономики

Во вторник он провел встречу с профильными комитетами Госдумы в преддверии ежегодного доклада премьер-министра РФ о работе правительства в прошлом году. Министр напомнил, что по итогам 2022 года ВВП России снизился на 2,1%.

"Данные января относительно к декабрю с очищенной сезонностью показывают, что экономика продолжает восстанавливаться. В январе мы видим улучшение ситуации в промышленности за счет обрабатывающих производств, развитие транспортно-логистических коридоров — это помогает сохранить позитивную динамику по грузообороту. Продолжает расти строительный сектор, ситуация на рынке труда стабильная — уровень безработицы 3,6%. Восстанавливается потребительский спрос", — рассказал Решетников.

"Все это сопровождается ожидаемым замедлением инфляции. Мы ожидаем замедления в ближайшие недели, достаточного существенного ее снижения год к году исходя из того, что происходило в прошлом году", — добавил он.

Говоря о приоритетах, в качестве одного из ключевых министр выделил углубление интеграции с дружественными странами. Решетников пояснил, что фактически идет переориентация внешнеэкономической деятельности на новые рынки, и это требует развития необходимой инфраструктуры для транспорта и логистики, изменения платежной инфраструктуры и т.д. Красноярский форум: взгляд в будущее и новые рекорды

"Задача номер один – переориентация рынков сбыта. Важно дальше наращивать торговлю со странами, где созданы емкие рынки — это Азия, страны Черноморского бассейна, Евразийского экономического союза, страны СНГ — дружественные нам. И конечно, есть возможности для развития партнерства со странами Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Северной Африки, Латинской Америки", — пояснил глава Минэкономразвития.

В числе доступных инструментов развития интеграции Решетников назвал соглашения о свободной торговле. Также он подчеркнул, что Россия продолжит продвигать свои интересы во Всемирной торговой организации. "Институт остается безальтернативным механизмом для цивилизованного развития торговли", — заметил Решетников.

В числе приоритетных направлений работы правительства глава Минэкономразвития назвал привлечение инвестиций, обеспечение технологического суверенитета, развитие регионов и туризма.