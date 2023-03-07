МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин во время встречи с главой Сбера Германом Грефом вспомнил пословицу, говоря о введенных Западом санкциях. Греф рассказал о планах на собственные IT-решения в Сбербанке в 2023 году

Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

"Конечно, не было бы счастья, да несчастье помогло: все-таки это мощный шаг к дальнейшей суверенизации, к повышению нашего экономического и финансового суверенитета, это очень важно", — сказал глава государства.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.