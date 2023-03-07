МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Экономика Германии теперь подсажена на дорогие энергоресурсы и теряет свою былую конкурентоспособность в пользу США, Китая и скоро — РФ, заявил вице-спикер СФ Константин Косачев. Шольц раскрыл, как экономика Германии пережила отказ от российского газа

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью телеканалу CNN заявил, что экономика Германии "с легкостью" пережила отказ от российского газа, не скатившись в кризис и не ощутив дефицита энергоносителей.

"Германская экономика отныне подсажена на заведомо более высокие цены на нефть, газ и уголь. Германская экономика в силу этого теряет свою былую конкурентоспособность. В пользу США, поставляющих в Германию свои энергоносители по более высоким ценам. В пользу Китая, получающего из России всё те же дешевые энергоносители", — написал Косачев в своём Telegram-канале.

Парламентарий отметил, что рано или поздно это произойдёт и в пользу России, "когда и если мы научимся извлекать выгоду не только и не столько из поставок дешевых энергоносителей за рубеж, но и за счет развития собственной конкурентоспособной экономики".