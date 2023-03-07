МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Показатели исполнения федерального бюджета РФ в феврале выглядят сбалансированными, однако нельзя исключать и возможного увеличения объема расходов, заявила РИА Новости главный экономист "БКС Мир инвестиций" Наталья Лаврова. Жалеют валюту: чем залатали "дыру" в российском бюджете

По предварительной оценке Минфина РФ, федеральный бюджет в январе-феврале был исполнен с дефицитом в 2,581 триллиона рублей. Расходы за этот период выросли на 52%, до 5,744 триллиона рублей, однако, как отмечает министерство, план на весь 2023 год не меняется. Объем поступивших доходов в январе-феврале составил 3,163 триллиона рублей, что на 25% ниже объема поступлений доходов в 2022 году. При этом нефтегазовые доходы составили 947 миллиардов рублей, что на 46% ниже показателей прошлого года, а ненефтегазовые доходы составили 2,217 триллиона рублей и снизились на 9%.

По мнению эксперта, несмотря на снижение, "показатели бюджета в феврале выглядят более сбалансировано, чем в январе". "Во-первых, стабилизировался уровень расходов (в январе было активное авансирование), во-вторых, ненефтегазовые доходы показали годовой рост на 12% (в январе снижение частично объяснялось возмещением переплат за прошлые периоды)", — поясняет Лаврова, добавляя, что в результате темпы прироста дефицита замедлились.

Тем не менее, как отмечает эксперт, сохраняется ряд негативных тенденций. "Нефтегазовые доходы пока находятся под давлением, показывая спад в феврале на 46% — почти такой же, как и в январе, несмотря на прибавку в 50 миллиардов от "Газпрома", — обращает внимание Лаврова. Счетная палата раскрыла объем неисполненных средств федерального бюджета

Кроме того, как отмечает эксперт, исполнение бюджета в феврале остается повышенным — если планы бюджета в расходной части сохранятся на уровне 29 триллионов рублей, то февральское исполнение составит 9% (по словам эксперта, в среднем цифра для февраля колеблется в пределах 6-7%).

"В части нефтегазовых доходов выравнивание поступлений ожидается ближе ко второй половине 2023 года – за счет снижения дисконта, тем не менее, пока бюджетные риски сохраняются — даже если удастся выйти на уровень базовых доходов в 8 триллионов, получить дополнительный 1 триллион, предусмотренный в бюджете, может быть достаточно сложно. Кроме того, пока нельзя исключать и возможного наращивания расходов", — заключает эксперт.