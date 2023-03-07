МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Динамика российского ВВП в текущем году может оказаться лучше, чем предполагается в базовом сценарии Банка России, считают аналитики департамента исследований и прогнозирования Банка России. СМИ: Украина "забросала" Европу яйцами

Мнение департамента может не совпадать с официальной позицией Банка России.

"При отсутствии новых значимых вызовов для крупнейших отраслей и населения динамика российского ВВП в 2023 году может оказаться лучше, чем предполагается в базовом сценарии Банка России", — говорится в документе.

При этом качество роста, понимаемое аналитиками как увеличение долгосрочного потенциала экономики, набор качественных характеристик производимых и доступных на рынке товаров и услуг на данном этапе структурной трансформации, вероятно, изменится незначительно.

"Во многом это обусловливается необходимостью осуществления замещающих инвестиций и поставок, направленных на поддержку достигнутого технологического и качественного уровня. Улучшение качества роста возможно на следующем этапе, если замещенные технологии смогут стать базой для дальнейшего технологического развития на национальной основе", — добавляют авторы исследования.

Снижение ВВП России по итогам 2022 года составило 2,5%, при этом в текущем году ожидается либо спад экономики на уровне 1%, либо рост в 1%, следует из среднесрочного прогноза Банка России, опубликованного в феврале.