МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. ВВП 20 стран еврозоны, согласно третьей, окончательной оценке, в четвертом квартале замедлился до 1,9% в годовом выражении и не изменился в квартальном, полагают аналитики, опрошенные порталом DailyFX. Розничные продажи в еврозоне выросли на 0,3 процента в январе

Соответствующие данные опубликует европейское статистическое агентство Евростат в среду, 8 марта, в 13.00 мск.

В 10.00 мск министерство экономики и технологий Германии опубликует данные о промпроизводстве в стране. Аналитики полагают, что в январе показатель увеличился на 1,4% к декабрю.

В 16.15 мск аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP) опубликует данные об изменении числа рабочих мест в частных компаниях США за февраль. Ожидается, что показатель увеличился на 200 тысяч после роста января в 106 тысяч.

В 16.30 мск бюро экономического анализа министерства торговли США сообщит данные о состоянии торгового баланса в стране. По мнению экспертов, дефицит торгового баланса США в январе увеличился до 68,9 миллиарда долларов с 67,4 миллиарда в декабре.

В 18.30 мск управление энергетической информации минэнерго США опубликует данные по коммерческим запасам нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 3 марта. Аналитики полагают, что показатель снизился на 0,3 миллиона баррелей, до 479,9 миллиона.