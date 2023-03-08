МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Банк Японии завершит программу управления кривой доходности (YCC) в 2023 году. На это указывают большинство экономистов, опрошенных Reuters. Они также ожидают, что новый управляющий Кадзуо Уэда откажется от комплексной программы смягчения политики и восстановит работу рынка облигаций. В Японии возник крупнейший с 1985 года дефицит баланса по текущим операциям

Отказ от программы YCC последнее время был в центре внимания рынка, так как ее основатель, действующий управляющий Банка Японии Харухико Курода, должен уйти с поста по истечении второго срока своих полномочий 8 апреля.

Хотя все экономисты за исключением одного полагают, что Курода не предпримет неожиданных действий на своем последнем заседании в пятницу, половина респондентов считают, что Уэда предпримет дополнительные корректировки в течение трех месяцев, и если не полностью откажется от YCC, то может расширить целевой диапазон доходности 10-летних облигаций, составляющий сейчас 0,5% вверх и вниз от нуля.

На вопрос об YCC 14 из 26 опрошенных экономистов ответили, что Банк Японии завершит программу в этом году. Восемь из них ожидают завершение в апреле-июне, четыре — в июле-сентябре, а два — в октябре-декабре. Опрос проводился с 28 февраля по 6 марта.

"Уэда считает, что управление доходностью долгосрочных облигаций — это механизм, который не предусматривает тонкую корректировку", — говорит Хироси Намиока, старший аналитик и финансовый менеджер T&D Asset Management. Он ожидает, что Уэда откажется от YCC на своем первом заседании в конце апреля. "Резкие перемены обоснованы", — добавляет он. Канал NHK сообщил о рекордном сокращении реальных зарплат в Японии

Четыре респондента сказали, что программа YCC будет завершена в следующем году, и еще восемь ожидают ее завершения в 2025 году или позднее. Никто не считает, что Банк Японии не будет отказываться от программы.

На вопрос о том, что будет делать Банк Японии, если ему придется корректировать программу YCC до ее завершения, 14 из 23 респондентов ответили, что будет расширен диапазон доходности. Остальные девять экономистов ожидают, что в программу будут включены облигации в более коротким сроком погашения.

Доходность 10-летних облигаций несколько раз превышала потолок в 0,5%.

"Хотя оба варианта вероятны, расширение диапазона будет более естественно, если Банк Японии будет объяснять корректировку программы мерой, направленной на улучшение функционирования рынка", — говорит Масамути Адати, главный экономист UBS.

Половина из 24 опрошенных ожидают дополнительную корректировку YCC в апреле-июне. Семь аналитиков считают, что это произойдет во второй половине 2023 года, тогда как три говорят, что корректировка состоится в первой половине 2024 года.