КИШИНЕВ, 8 мар — ПРАЙМ. Молдавские власти должны компенсировать жителям республики расходы на отопление и электроэнергию, понесенные ими в зимний период, заявила в интервью РИА Новости вице-председатель оппозиционной молдавской партии "Шор" Марина Таубер. Аудит в сфере обеспечения Молдавии газом выявил нарушения у "Молдовагаза"

Страна переживает энергокризис из-за роста цен на энергоресурсы, тариф на газ для потребителей увеличился в течение прошлого года в 7 раз, а на электроэнергию с января 2022 года — в 4 раза, также более чем вдвое подняли тарифы на водоснабжение домохозяйств. На этом фоне кабмин ввел режим жесткой экономии, а из бюджета были выделены около 5 миллиардов леев (261 миллион долларов) на компенсации бытовым потребителям за газ, электроэнергию и отопление жилья. На фоне роста тарифов в Молдавии прошли антиправительственные акции протеста.

"В зимний период граждане существенно ощутили бремя роста тарифов на отопление и электроэнергию. Поэтому в рамках акции "Движение для народа" звучат призывы к властям компенсировать затраты граждан на отопление и электроэнергию. Мы убеждены, что у властей есть для этого все рычаги и финансы. И правящее большинство, и президент объявляли, что за 2 года в страну поступил один миллиард евро. Только в 2023 году ЕС выделил 250 млн евро, а ранее 300 млн на повышение энергетической безопасности. По нашим подсчетам, четвертой части этих средств достаточно, чтобы государство оплатило счета населению за газ, тепло, электричество за все три зимних месяца", — пояснила Таубер. Экс-президент Молдавии обвинил нынешние власти в наращивании госдолга

Она также отметила, что партия неоднократно выдвигала в парламенте законодательные инициативы, направленные на решение проблем социального характера, но правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) блокировала все предложения.

"Наши законодательные инициативы касались и повышения, и индексаций пенсий, других социальных выплат. Но ПДС проигнорировала все наши законопроекты, она не идет на контакт с оппозицией. Сейчас пенсии в стране в три раза меньше, чем инфляция, затраты на коммунальные услуги колоссальные. К примеру, у многих пенсионеров пенсия меньше, чем 2000 леев (примерно 100 евро), а счета за газ составляют порядка 4000-6000 леев (около 200-400 евро), как людям в такой ситуации выживать ", — отметила Таубер.

Полный текст интервью читайте на ria.ru в 11.00 мск.