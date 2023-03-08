ПЕКИН, 8 мар — ПРАЙМ. Китаю и США важно сохранять диалог и взаимодействие между торговыми ведомствами, заявило в среду Министерство коммерции КНР. Китайский политолог объяснил, как отношения России и КНР влияют на весь мир

"На наш взгляд, сторонам очень важно поддерживать диалог и взаимодействие между торговыми ведомствами, мы с открытостью относимся к желанию (министра торговли США Джины) Раймондо посетить Китай", — сказано в сообщении ведомства, прокомментировавшего заявления американского министра о желании посетить Китай в этом году.

Минкоммерции также отметило, что Китай пока не получал от американской стороны предложений относительно визита Раймондо.

"Китайская сторона продолжит прикладывать усилия для решения взаимных озабоченностей путем диалога, а также для продвижения конструктивного и делового сотрудничества", — пояснили в ведомстве.

Ранее замминистра коммерции КНР Ван Шоувэнь сообщил, что Китай готов проводить откровенные консультации с США по снижению двусторонних торгово-инвестиционных ограничений. По его мнению, обеим странам нужно создать "стабильную, предсказуемую среду для китайско-американской торговли, повысить взаимное доверие предприятий двух стран". Экономист раскрыла, как вырастет китайский ВВП в текущем году

США и Китай после долгих месяцев переговоров 15 января 2020 года подписали первую часть торгового соглашения, согласно которой Вашингтон сохранил пошлины в размере 25% на китайские товары на 250 миллиардов долларов в год наряду с 7,5% на товары на 120 миллиардов.

Соглашение также предусматривает, что китайская сторона закупит американских промышленных товаров на 75 миллиардов долларов, энергоносителей — на 50 миллиардов, сельскохозяйственной продукции — на 40 миллиардов, а еще 35-40 миллиардов за два года Китай должен потратить на услуги. Так США рассчитывают привести дисбаланс в торговле с Китаем, который насчитывал сотни миллиардов долларов, к "справедливому знаменателю".