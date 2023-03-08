ХЕЛЬСИНКИ, 8 мар — ПРАЙМ. Экспорт финских товаров в Россию в январе составил 46,5 миллиона евро, что на 85% меньше показателей годом ранее, в то же время экспорт в Армению, Казахстан, Узбекистан и Киргизию вырос на 270%, до 41,8 миллиона, рассказал РИА Новости директор по статистике финской таможни Олли-Пекка Пенттиля. Финский производитель детской одежды Reima продал активы в России

“Экспорт в Россию в январе 46,5 миллиона евро (-85% г/г). Экспорт в Армению, Киргизию, Казахстан и Узбекистан составляет 41,8 миллиона евро (+270% г/г). Транзитные перевозки через Финляндию в Россию составили 245,6 миллиона евро (-30% г/г)”, — отметил он.

Основной группой финского импорта из России остается никелевая руда, перевозимая на свою производственную площадку в городе Харьявалте российским “Норильским никелем”.

“Импорт из России в январе 194,2 миллиона евро (-82% г/г). Импорт из России без учета никелевой руды 27,5 миллиона евро (-97% г/г), из которых было ввезено нефтепродуктов на 12,1 миллиона евро (санкции на эту группу вступили в силу 5 февраля)”, — также отметил Пенттиля.

Экспорт из Финляндии в страны Центральной Азии осуществляли 305 компаний, из которых 231 не осуществляли подобных операций до 2022 года, 119 из этих компаний — иностранные (не имеют финской регистрации), добавил специалист.

По итогам 2022 года экспорт в Россию и страны Центральной Азии осуществляли 146 финских компаний, все они были созданы до 2022 года, из них у шести в январе экспорт в Центральную Азию был более 1 миллиона евро, также отметили в таможне.