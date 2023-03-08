МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. ВВП 20 стран еврозоны, по третьей, окончательной, оценке, в четвертом квартале вырос на 1,9% в годовом выражении, а в квартальном не изменился, сообщило европейское статистическое агентство Евростат. Аналитики ждут замедления роста ВВП еврозоны в четвертом квартале

В третьем квартале рост экономики составлял 2,5% в годовом выражении и 0,4% в квартальном.

Кроме того, совокупный ВВП стран Евросоюза в прошлом квартале, по этой третьей, окончательной, оценке, вырос на 1,7% в годовом выражении, а в квартальном снизился на 0,1%. В третьем квартале рост составлял 2,6% и 0,4% соответственно.

По итогам 2021 года ВВП еврозоны и ЕС выросли на 5,3% каждый. По итогам 2020 года ВВП Евросоюза упал на 5,9%, а еврозоны — на 6,4%.