АНКАРА, 8 мар — ПРАЙМ. Турция и ООН ведут упорную работу для продления сроков "зерновой сделки", но не все трудности по выходу российской агропродукции на мировые рынки преодолены, сообщило агентство Sputnik Турция со ссылкой на высокопоставленный дипломатический источник. В ООН призвали продлить "зерновую" сделку любой ценой

"Генеральный секретарь ООН упорно работает, мы упорно работаем, мы донесли эти вопросы до всех наших собеседников, с которыми мы встречались на полях G-20, госсекретарь США, затем министр иностранных дел Великобритании, затем Жозеп Боррель (глава дипломатии ЕС), мы ведем переговоры со всеми ними, мы доносим до них эти вопросы. Опасения России, точнее, трудности, с которыми они сталкиваются, еще не преодолены, поэтому здесь мы должны быть честными и объективными. Но есть серьезные усилия, особенно со стороны ООН, в тесной координации с Генеральным секретарем ООН, мы прилагаем интенсивные усилия, чтобы предпринять эти шаги и снова продлить соглашение", — процитировала агентство слова источника.

Срок действия "зерновой сделки" истекает 18 марта.