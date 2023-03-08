ООН, 8 мар — ПРАЙМ. Экспорт продовольствия и удобрений из России и с Украины крайне важен для глобальной продовольственной безопасности и снижения цен на продукты, заявил журналистам в Киеве генсек ООН Антониу Гутерреш, отметив важность продления черноморской зерновой инициативы. Турция и ООН работают над продлением "зерновой сделки", сообщил источник

"Экспорт украинских, а также российских продуктов питания и удобрений имеет важное значение для глобальной продовольственной безопасности и цен на продукты питания", — сказал он.

Генсек ООН отметил "исключительную важность продления черноморской зерновой инициативы 18 марта". Генсек также заявил о важности работы по созданию условий для "максимально возможного использования экспортной инфраструктуры" на Черном море в соответствии с целями инициативы.

Заключенная 22 июля 2022 года представителями России, Турции, Украины и ООН "зерновая сделка" предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласование движения судов осуществляет Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.

"Зерновая сделка" является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.