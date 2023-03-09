2023-03-09T08:08:13+03:00

2023-03-09T08:08:13+03:00

2023-03-09T08:08:13+03:00

2023

https://1prime.ru/state_regulation/20230309/840012406.html

Аналитики ждут роста числа заявок на пособие по безработице в США за неделю

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

. Число первичных заявок на пособие по безработице за неделю по 4 марта выросло на 5 тысяч, до 195 тысяч заявок, полагают аналитики, опрошенные порталом DailyFX. Эти данные будут... ПРАЙМ, 09.03.2023

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60