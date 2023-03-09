МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице за неделю по 4 марта выросло на 5 тысяч, до 195 тысяч заявок, полагают аналитики, опрошенные порталом DailyFX.

Переговоры Россия–США по гарантиям безопасности в Женеве

Экспорт США в Россию в январе 2023 года упал до минимума за 30 лет

Эти данные будут опубликованы министерством труда США в четверг, 9 марта, в 16.30 мск.