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2023
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Аналитики ждут роста числа заявок на пособие по безработице в США за неделю
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. Число первичных заявок на пособие по безработице за неделю по 4 марта выросло на 5 тысяч, до 195 тысяч заявок, полагают аналитики, опрошенные порталом DailyFX. Эти данные будут... ПРАЙМ, 09.03.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице за неделю по 4 марта выросло на 5 тысяч, до 195 тысяч заявок, полагают аналитики, опрошенные порталом DailyFX.
Эти данные будут опубликованы министерством труда США в четверг, 9 марта, в 16.30 мск.