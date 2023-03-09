МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Объемы Фонда национального благосостояния (ФНБ) позволят обеспечить стабильность российской экономики на несколько лет вперед, однако точно спрогнозировать, на сколько хватит средств фонда, нельзя, такой ответ дал чат-бот ChatGPT на вопрос РИА Новости о том, на сколько времени России хватит денег в ФНБ. Чат-бот ChatGPT предсказал будущее российской экономики

"В целом можно сказать, что России, благодаря наличию ФНБ и других резервных фондов, есть возможность обеспечить стабильность своей экономики на несколько лет вперед. Однако конкретный срок зависит от многих факторов и не может быть однозначно определен", — сказал чат-бот.

В ответе нейросеть также отметила, что срок, на который хватит денег в ФНБ, зависит от многих факторов, включая ситуацию в экономике России и мировой экономике, объем и направление использования средств из фонда, уровень инфляции и другие факторы.

"ФНБ… является одним из резервных фондов Российской Федерации, который создан для обеспечения стабильности национальной экономики и поддержки социальных программ… По состоянию на январь 2023 года, объем средств в Резервном фонде составляет около 12,5 триллионов рублей (около 169 миллиардов долларов США). Как указывается в государственном бюджете России на 2023 год, из Резервного фонда могут быть выделены средства на поддержку бюджетной политики, национальной обороны и других приоритетных направлений", — пишет нейросеть. Экономист допустил главенство рубля в одной из экономических зон мира

По данным Минфина РФ, объем ФНБ на 1 января 2023 года составил 10,435 триллиона рублей, в долларах — 148,35 миллиарда.

Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября прошлого года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Бот принадлежит компании OpenAI. Одним из ее сооснователей в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом. Искусственный интеллект признал, что не способен точно предсказывать будущее, но может обобщать именующуюся в открытом доступе информацию и мнения экспертов. При этом он указал, что обучался на данных, полученных до сентября 2021 года.