События в сфере макроэкономики и бизнеса 9 марта
МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 9 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:50
|JPY
|Япония — ВВП (г/г) (4кв2022)
|-1,1%
|0,1% (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — ВВП (кв/кв) (4кв2022)
|-0,3%
|0% (факт)
|3:01
|GBP
|Великобритания — Баланс цен на жилье от RICS (февраль)
|-46%
|-48% (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — Разрешения на строительство (м/м)
|15,3%
|-27,6% (факт)
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (февраль)
|0,8%
|-0,5% (факт)
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (февраль)
|2,1%
|1% (факт)
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс цен производителей (г/г) (февраль)
|-0,8%
|-1,4% (факт)
|9:30
|EUR
|Франция — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (4кв2022)
|0,4%
|0%
|16:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|190 тыс
|195 тыс
|21:30
|CAD
|Канада — Выступление первого заместителя Управляющего Банка Канады Кэролин Роджерс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 03.03)
|580,7 млрд долл (на 24.02)
|RUB
|Сбербанк — консолидированная финансовая отчетность по МСФО за 2022
|RUB
|МРСК Урала — СД (план развития системы управления производственными активами на 2022-2024, выдвижение кандидатуры на должность единоличного исполнительного органа АО ЭнС)
https://1prime.ru/state_regulation/20230309/840013104.html