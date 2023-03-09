МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 9 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:50 JPY Япония — ВВП (г/г) (4кв2022) -1,1% 0,1% (факт)
2:50 JPY Япония — ВВП (кв/кв) (4кв2022) -0,3% 0% (факт)
3:01 GBP Великобритания — Баланс цен на жилье от RICS (февраль) -46% -48% (факт)
3:30 AUD Австралия — Разрешения на строительство (м/м) 15,3% -27,6% (факт)
4:30 CNY Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (февраль) 0,8% -0,5% (факт)
4:30 CNY Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (февраль) 2,1% 1% (факт)
4:30 CNY Китай — Индекс цен производителей (г/г) (февраль) -0,8% -1,4% (факт)
9:30 EUR Франция — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (4кв2022) 0,4% 0%
16:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 190 тыс 195 тыс
21:30 CAD Канада — Выступление первого заместителя Управляющего Банка Канады Кэролин Роджерс    

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 03.03) 580,7 млрд долл (на 24.02)  
  RUB Сбербанк — консолидированная финансовая отчетность по МСФО за 2022    
  RUB МРСК Урала — СД (план развития системы управления производственными активами на 2022-2024, выдвижение кандидатуры на должность единоличного исполнительного органа АО ЭнС)    